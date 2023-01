Arthur Teixeira: O tempo para um prefeito pode ser o pior, ou o melhor aliado!

“O tempo não para”, já dia um poeta. E é a mais pura verdade. Ele, ‘tempo’, pode se constituir no maior ou no pior aliado nos mais diversos assuntos da vida ou situações da vida: Pessoal, social e política.

Tenho observado como imprensa local que o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), não tem fugido de tomar as decisões necessárias como uma forma de resolver os problemas existentes do município que não podem ficar para depois.

Isto ele tem feito desde que assumiu a prefeitura em dezembro de 2021, mas em especial, neste inicio de 2023, quando ele teve o tempo necessário neste período de governo de ajustar, e observar o que de fato está à frente de seus olhos para fazer a máquina funcionar com rumo e prumo.

Tem certas decisões na vida de um gestor público que não podem ficar sendo proteladas, elas tem que ser logo resolvidas de uma forma ou de outra, pois o tempo não espera, principalmente quando se refere ao um projeto futuro e coletivo, que possa beneficiar os munícipes.

Ontem foi 2022, já estamos em 2023, ano que se antecede ao período eleitoral. Onde a população irá votar e decidir nas urnas os novos pretensos aos legislativo e executivo para os próximos 4 anos.

E num passe de mágica esse ano que estamos, logo, logo passará como a nuvem da manhã. Tem decisões na vida de um gestor público que jamais pode ficar sendo proteladas.

Na verdade, o tempo para um prefeito cheio de sonhos e ousadia como Arthur, pode sim ser o pior ou o melhor aliado, mas é fato que o ano de 2023 irá refletir no ano de 2024, mas se depender da vontade, da força e do trabalho do prefeito Arthur, dias melhores virão, porque o tempo não para.