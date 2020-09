Arthur Teixeira: Prefeito, vice ou vereador em Guamaré?

Se as eleições municipais fossem hoje, nada impediria o Arquiteto, Arthur Teixeira, filho do ex-prefeito Auricélio Teixeira de disputar as eleições para o cargo de vereador ou até mesmo de prefeito ou vice no município de Guamaré.

Filiado ao MDB, Arthur se desligou da empresa R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA ME no prazo de Desincompatibilização. Ele prestava serviços como arquiteto na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos em Guamaré.

Agora está livre e desimpedido para ir à caça ao voto, caso seja um desejo seu, com o apoio da família.

O plano do MDB vai de A a Z, tendo em vista que Diego Miranda, filho da vereadora Lisete Negreiros, saiu da secretaria de Tributação ainda no mês de abril e Juliana Câmara, esposa do vereador Edinor Albuquerque, deixou o comando da Assistência Social no mesmo mês.

Orçamento milionário

Na Câmara Municipal, os números sinalizam que com toda a quebradeira nas finanças da cidade, o futuro prefeito ou prefeita de Guamaré vai administrar coisa de R$ 200 milhões de reais só pra começo de governo no primeiro ano de gestão.

