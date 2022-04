Arthur Teixeira: Um jovem prefeito sonhador que governa para todos

Nenhum prefeito deste país afora consegue governar sozinho um município, em especial, a prefeitura de Guamaré, fazendo por onde as ações com realizações aconteçam em tempo durante o seu governo.

Sozinho, nenhum gestor na cidade do ouro negro vai chegar a lugar algum, se não tiver ao seu lado pessoas compromissadas com a causa pública.

É preciso que os secretários de governo, assessoria de imprensa, servidores do primeiro e segundo escalão assumam de fato o compromisso de ajudar o prefeito Arthur, para que os seus sonhos se tornem uma realidade e todos possam ganhar, principalmente o povo de Guamaré.

Arthur tem pregado a união, seja nas reuniões semanais de secretários, nas solenidades e em conversas com aliados e amigos, para que a máquina administrativa possa trabalhar a serviço de todos.

Mas esse sonho do jovem e ousado prefeito, só será possível se muitos deixarem a vaidade e o interesse pessoal de lado e começar a arregaçar as mangas, rumo ao trabalho em nome do interesse coletivo.

O que podemos constatar como cidadão e imprensa local, é um prefeito presente, que ouve a população, e é ouvido por cada cidadão. Um gestor que não foge à luta e está sempre na linha de frente.

Por fim,

Quem convive com o prefeito Arthur Teixeira, bem sabe do coração gigante que este homem carrega no peito.

Quem mora e reside aqui, consegue enxergar em cada esquina da cidade um testemunho que o filho de Auricélio Teixeira e Kelly Miranda, sonha o mesmo sonho de todos, de poder fazer de seu munícipio onde nasceu e se criou um lugar bem melhor de se viver.