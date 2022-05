Articulação: Hélio prestigia sessão ordinária da câmara e conversa com os vereadores

O líder politico, atual secretário de articulação, e ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, prestigiou na tarde desta terça-feira, 03, a sessão ordinária da Câmara Municipal.

Nossas lentes registrou um politico descontraído, alegre e conversando com os vereadores, servidores da câmara, e o povo.

Hélio aproveitou o momento para dialogar com os parlamentares da base do governo e da oposição.

Ele defendeu o diálogo entre os poderes, para que projetos em prol do município sejam analisados, e debatidos com transparência na casa do povo.

Habilidoso e bem articulado, a presença do líder politico nos corredores da câmara deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha.

Aqui pra gente…

Será que o homem que tem olhos na nuca vai entrar em campo, e frequentará o legislativo mais vezes?

É só uma pergunta que está intrigando.