As eleições de 2024 em Guamaré não serão para amadores!

A política sempre foi uma atividade complexa, por sinal, para exercê-la, considero condição fundamental possuir algumas referências básicas. Em busca destas referências, fiz uma profunda pesquisa sobre os grandes políticos, e após encontrar a história de Winston Churchill, passei a admirar sua trajetória de vida e política.

A história conta que ele era um modelo perfeito no seu tempo; um político que teve suas falhas, como qualquer outro, mas prefiro aqui neste primeiro momento, ressaltar as suas virtudes como referência. Winston Churchill foi um homem de princípios, coragem, autêntico, posicionamento, eloquência, resiliência, bom humor, senso de dever e inteligência.

Para Churchill: “A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes.”

Pois bem,

Comparar a história de Winston Churchill com alguns políticos de Guamaré não é pecado e não ofende, afinal, a cidade respira politica dia e noite. Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais, alguns possíveis candidatos ao legislativo e executivo correm o eminente risco de morrer politicamente antes da campanha nas ruas começar.

Digo isso com base na história. Até porque já tivemos prova disso na vida pública de grandes lideranças politica em Guamaré, na região salineira e no estado do RN, homens públicos políticos que se apagaram em um passo de mágica.

Alguns pretensos candidatos a reeleição e eleição já estão a todo vapor divulgando seu nome nas redes sociais e grupos de WhatsApp, fazendo alianças e prometendo ao eleitor o que na maioria das vezes não conseguem cumprir.

Quem tem mandato e aqueles que não têm já está nas ruas, nas visitas, cada um de seu jeito de fazer politica. A corrida é uma só em busca de alianças, pois as eleições de 2024 pode ser decisiva para os próximos 4 anos na prefeitura e na câmara municipal.

Os estrategistas terão que utilizar todas as peças do jogo para segurar possíveis denúncias do adversário, e o investimento em publicidade terá que ser reforçado para reverter índices de insatisfação de algum provável candidato que não caia bem no gosto do povo.

Não tenho dúvidas que a campanha de 2024 que bate a porta não será para amadores, mas para estrategistas. Fico aqui na torcida que os vencedores tenham no mínimo metade das qualidades de Winston Churchill, embora que para isso, seja preciso ter que enfrentar um jogo duro dentro de uma guerra política.