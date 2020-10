Assalto a mercadinho assusta comerciante e moradores na comunidade de Salina da Cruz

No final da manhã desta quarta-feira (14), indivíduos armados com arma de fogo invadiram um mercadinho que fica localizado as margens na RN 221, próximo à oficina de Eduardo Autopeças, na comunidade de Salina da Cruz.

Os bandidos fizeram o rapa no caixa e causaram terror no proprietário e clientes que estavam no local.

Segundo informações, eles chegaram num carro de cor preto, entraram no estabelecimento se passando por clientes, e anunciaram o assalto.

Logo após a ação criminosa, eles se evadiram pela RN levando todo dinheiro apurado e cigarros. De logo a Policia Militar e a Policia Civil foram acionadas por populares que perceberam o assalto.

Os agentes compareceram no local para os procedimentos de praxe, e já iniciou na linha de investigação diante dos depoimentos.

Câmaras de segurança próxima ao local do assalto ajudarão no trabalho da policia. Segundo a PM, no total eram quatro assaltantes, e dois entraram e dois ficaram do lado de fora dando cobertura.

Os agentes ainda estão em diligências em busca de prender os acusados, e em pouco tempo a PM garante dá uma resposta à altura a população.

“Esperamos mais ação por parte dos políticos da cidade, e do estado no sentido de fortalecer mais a polícia armada com mais PMs nas ruas, e viaturas para garantir mais segurança para Salina da Cruz e demais comunidades.”, disse Márcio proprietário do estabelecimento.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da Polícia Militar (84) 99936-9126. Polícia Civil (84) 98170-6348 , denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

