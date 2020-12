Assentados tem acesso ao crédito fomento mulher em Guamaré

Nesta terça feira (29), a superintendência do INCRA do RN comunicou a liberação de 40 mil reais são recursos de cinco projetos do fomento mulher, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 03 projetos do fomento inicial. As mulheres agricultoras do Assentamento Santa Maria III serão contempladas com estes recursos para desenvolvimento de atividades de produção para investir nos lotes.

Este valor foi liberado graças ao convênio da Prefeitura Municipal de Guamaré com o INCRA, onde a prefeitura disponibiliza equipe técnica para elaboração dos projetos que neste caso foi realizada pela equipe da FETARN.

A FETARN executa projeto de assessoramento técnico através da Secretaria municipal de desenvolvimento rural.

São frutos colhidos graças ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 16 meses de atualização, e regularização das famílias dos Assentamentos do Município de Guamaré.

Atendimentos

Em novembro, nos dias 23 e 24 a equipe do INCRA realizou atendimentos na comunidade de Baixa do Meio, na sede da secretaria municipal de desenvolvimento rural, onde foram realizados mais de 100 atendimentos.

