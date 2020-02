Assistência Social de Guamaré motiva idosos com oficina e participa de ação rumo ao Selo UNICEF

Na tarde dessa última terça-feira, 11, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV realizou uma oficina com grupo de idosos da comunidade de Lagoa Seca para a confecção de máscaras carnavalescas, tendo em vista que esse mês de fevereiro tem cheiro de carnaval.

“Trabalhar essa temática nos grupos de convivência amplia as trocas culturais e vivências, além de incentivar a socialização entre os participantes por meio de uma atividade lúdica com muita animação com marchinhas e canções típicas”, destacou a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara.

Política intersetorial e SELO UNICEF

A semana foi também de atividades para discutir a melhoria do estado nutricional de crianças e adolescentes do município. Com esse objetivo, as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, realizaram também nessa terça-feira, 11, na Câmara Municipal, uma Mesa Redonda multiprofissional com o tema: “Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil”.

A ação foi coordenada pela Articulação Municipal do Selo UNICEF. A abordagem do tema foi conduzida pelos nutricionistas das referidas secretarias, os quais puderam falar o tema tecnicamente e explanar dados atualizados que traduzem o estado nutricional das crianças do município de Guamaré.

“Vale ressaltar, que uma Comissão Multiprofissional de Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil está sendo formada, a fim de que novas ações e debates sejam elaborados para que através das metas que serão estabelecidas num plano de ação possam alcançar os resultados esperados”, enfatizou Articuladora Municipal do Selo UNICEF, Juliana Câmara. Guamaré concorre mais uma vez ao Selo Unicef Município Aprovado, na edição 2017/2020.

