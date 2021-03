Rede de Proteção: Equipe da assistência social passa por formação sobre mulheres vítimas de violência

A Política Pública de Assistência Social de Guamaré, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), proporciona as mulheres usuárias dos serviços socioassistencias, o atendimento integral em todos os níveis de proteção social básica, e especial de média e alta complexidade.

A SEMAS, através dos programas, serviços e projetos oferecidos à mulher tem contribuído significativamente para o empoderamento, autonomia, protagonismo, visando com isso, à promoção da qualidade de vida das mulheres e suas famílias.

Os setores do SEMAS tem desenvolvido ações de cunho socioeducativo, que tem como finalidade a prevenção, proteção e emancipação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco Social, como um processo constitutivo ao direito dessas mulheres a construir o seu projeto de vida.

Pensando em ampliar e melhorar os serviços de atendimento a mulher, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social passou por uma formação nesta segunda-feira (08), para conhecer melhor os serviços da casa de acolhimento do governo estadual para mulheres vítimas de violência.

(Visited 64 times, 6 visits today)