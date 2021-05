Assistência Social: Prefeitura de Guamaré entrega kits para equipes que atuam em visitas domiciliares

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira, 10, a entrega de equipamentos e kits que vão dar suporte as visitas domiciliares dos serviços socioassistenciais.

As equipes de visitadores, agentes e orientadores sociais, juntamente com os coordenadores dos CRAS, Programa Criança Feliz, Serviços de Convivência, Cadastro Único e do Projeto Viver, receberam os Kits compostos por uma bolsa, camisa de proteção UV, bonés e squeeze.

Na oportunidade também foram entregues bicicletas e tablets para atender necessidades de cada setor. Prestigiaram o ato da entrega, o Prefeito Eudes Miranda, a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara e os Vereadores Edinor Albuquerque e Carlos Câmara.

(Visited 4 times, 4 visits today)