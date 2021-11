Até o final! Bruno Henrique marca no apagar das luzes, e Flamengo vence o Corinthians

Flamengo e Corinthians entraram em campo na noite desta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com time reserva, o Mengo teve a presença da Maior Torcida do Mundo para buscar a vitória, e o fez nos acréscimos. Bruno Henrique marcou no apagar das luzes e garantiu três pontos.