Atendimento à população é mantido durante recesso parlamentar na câmara de Guamaré

A Câmara Municipal de Guamaré se encontra no período de recesso parlamentar desde a última sessão ordinária realizada no ultimo dia 29 de junho, seguindo até o próximo dia 03 de agosto de 2021, quando os trabalhos com a realização das sessões ordinárias voltam ao normal.

Neste intervalo, os trabalhos da presidência, demais vereadores, e os serviços administrativos do poder legislativo, continuam funcionando normalmente na casa do povo.

Durante o recesso, sessões extraordinárias podem ser convocadas pela presidência, vereador Diego de Lisete, caso haja urgência na aprovação de projetos.

No entanto, as sessões ordinárias e solenes estarão suspensas.

Gabinete da presidência e dos demais vereadores estão abertos para que as demandas da população sejam recebidas.