Athletico chega ao sétimo título em quatro temporadas e se agiganta com bi da Sul-Americana

O Athketico se agiganta com a conquista da Copa Sul-Americana pela segunda vez em um intervalo de três anos. Mais do que isso: a taça levantada em Montevidéu após a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino consolida a alta competividade vivida pelo time desde 2018.

Nas últimas quatro temporadas, o Furacão soma sete títulos: as duas Sul-Americanas (2018 e 2021), uma Copa do Brasil (2019), a J. League/Conmebol (2019), além de três Paranaenses (2018, 2019 e 2020). E tem ainda a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, em dezembro, o que pode aumentar esse número de conquistas.