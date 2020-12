Atletas de Baixa do Meio se consagra campeão do Natal CUP do campeonato Sub 13 de Fut 7

Os jovens atletas da comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, se consagraram campeões do NATAL CUP. Campeonato Sub 13 de Fut 7, realizado pela FF7-RN(federação de futebol 7 do Rio Grande do Norte), vinculada a CBF7 (Confederação Brasileira de Futebol 7).

Os atletas representaram a equipe Mossoroense Renova futebol. O titulo de campeão da categoria rendeu a equipe o acesso a Copa Nordeste de Futebol de 7 – 2021.

“Os garotos são bom de bola, e uma promessa que podem se tornar realidade. Eles são donos de uma vontade e uma potencialidade incrível. Com esse foco, as boas oportunidades surgirão num futuro bem próximo para os atletas da comunidade de Baixa do Meio”, comentou o professor Francivânio.

(Visited 1 times, 1 visits today)