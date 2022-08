Atletas de Guamaré conquistam 12 medalhas no 20° Natal Open de Taekwondo

A equipe de Taekwondo do projeto Formando Campeões, participou do 20° Natal Open de Taekwondo, realizado neste sábado (13), no Palácio dos Esportes na capital potiguar.

A comitiva guamareense composta por 18 atletas e 2 técnicos conquistaram 12 medalhas no evento, que reuniu 450 atletas. A competição contou com a participação de atletas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Na modalidade Taekwondo são assistidos 60 atletas pelo o projeto Formando Campeões que oferece também as modalidades de Jiu-jitsu, MMA e Boxe.

Confira a lista de atletas por categoria:

Jailson. Adulto B 68

Fernando Adulto B 58

Fernando Adulto A58

Adriana juvenil A-44

Ranny adulto C -57

Laylla cadete -44 B

Laylla cadete -44A

Bianca cadete -44A

Aysha cadete -59

Brandon juvenil -68 c

Brayan cadete B -37

Kalline master1 -67

Doriedson master2 +80