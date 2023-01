Atletas do Benvinda conquistam Auxílio Federal destinado aos destaques do Esporte Escolar Brasileiro

A Prefeitura de Guamaré através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura parabeniza e se alegra pela conquista de quatro jovens alunas atletas da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira que serão beneficiadas com o Auxílio Esporte Escolar.

A iniciativa do Governo Federal vai contemplar 2.484 alunos em 2023, com o auxílio financeiro de 12 parcelas de R$ 100, além de uma parcela anual de R$ 1.000, incentivo à prática da atividade esportiva aliada à educação. “É um orgulho para a gestão, ter alunas entre as melhores no raking do esporte escolar brasileiro. Elas são também exemplos para incentivas outros jovens a permanecer no esporte na escola”, declarou o secretário de Educação e Cultura, Renato Dantas.

As jovens atletas guamareenses contempladas são: Barbara Eduarda, Gisele Vitória, Roberta Maryanre e Roberta Mayra. O auxílio é concedido apenas aos alunos atletas de 12 a 17 anos que se destacaram em competições esportivas realizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Também àqueles que se destacaram em competições regionais, estaduais, distritais realizadas pelas entidades esportivas ou governos locais.

A prioridade orçamentária é para os atletas que conquistarem o direito de disputar as competições nacionais, na sequência, para aqueles que forem primeiros colocados em fases regionais, estaduais e distritais, e depois os segundos e terceiros. Para garantir em 2023, os estudantes contemplados conquistaram até a terceira colocação em modalidades individuais ou coletivas, em competições estaduais, distritais e nacionais realizadas ao longo de 2022.

Asscom/PMG