Atletas e equipes de Guamaré são classificadas para a fase final do JUVERNS

A etapa Inter regional sediada em Guamaré dos Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte (JUVERNS), aconteceu na última sexta-feira (15) com quatro modalidades esportivas (Futsal, Voleibol, Vôlei de dupla e Badminton), as competições aconteceram simultaneamente no Ginásio Aldemir Miranda, nas quadras das escolas Benvinda Nunes Teixeira e Francisca freire de Miranda e nas quadras de areia da praça do Vila Maria. Os vencedores desta etapa se classificam para a fase final que acontecerá em Natal no mês de agosto.

Confira o resultado das equipes e atletas por escola:

Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira: Futsal feminino sub 14 campeã – classificada para etapa Natal e Futsal feminino Sub17, terceira colocada.

Escola Municipal Maria Madalena: Dupla de vôlei de praia 15 a 17 anos masculino campeão; Dupla de vôlei feminino 15 a 17 anos vice campeã; Badminton masculino 15 a 17 anos campeão; Badminton feminino 15 a 17 anos campeão; Badminton masculino 12 a 14 anos terceiro colocado; Badminton feminino 12 a 14 anos terceiro colocada; Vôlei de quadra Masculino 15 a 17 anos vice campeão; Futsal masculino Sub17 vice-campeão.

Escola Estadual Monsenhor Joaquim Honório: Badminton masculino 15 a 17 anos, vice campeão.

A realização da fase final dos Jogos da Juventude Escolar do RN – JUVERNS 2022 da categoria de 15 a 17 anos, ocorrerá de 05 a 10 de agosto. As modalidades individuais acontecem de 05 a 07.08 e as modalidades coletivas de 08 a 10.08. A fase final da categoria de 12 a 14 anos será marcada após a confirmação da data para a realização da etapa nacional. Estamos na torcida pelos nossos campeões!