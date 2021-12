Atlético-MG fatura o bi na Copa do Brasil

O Atlético-MG fechou a sua temporada mágica com o bicampeonato da Copa do Brasil. Com a conquista do torneio nacional, o Galo fecha a tríplice coroa. O clube conquistou também o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro.

O Galo encerrou o melhor ano de sua história com um atropelo sobre o Athletico. No Mineirão, 4 a 0 para deixar o Atlético-MG com uma mão e meia na taça da Copa do Brasil. Na volta, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, outra vitória, desta vez por 2 a 0.

O Atlético-MG agora soma duas Copas do Brasil na sala de troféus. O Galo conquistou a competição pela primeira vez em 2014, sobre o rival Cruzeiro.