Atriz da Globo conhece Guamaré e se apaixona

Da telinha da Globo para Guamaré.

Quem lembra aí da grande vilã com um tom cômico na novela da Rede Globo, Cheias de Charme?

Natural de Currais Novos, radicada em Acari, a atriz Titina Medeiros, interpretou Maria do Socorro na trama, no ano de 2012.

Dessa época até hoje, Titina vive sob os holofotes da fama, seja no teatro, no cinema ou na televisão.

A atriz desembarcou por esses dias em Guamaré e fez um relato lindo, nas redes sociais, onde contou um pouco da experiência no município.

Eis:

Meu Deus do céu, viemos atrás do Circo Los Capelllos e de presente ganhamos Guamaré. Que cidade linda!! Hoje pela manhã fizemos um passeio inesquecível pelo mangue, com direito a banho de mar e de rio e ainda de quebra um almoço delicioso feito por @guiaadissongleydson e @guamaregolfinhotour, que também são os condutores dos barcos. Gente, vocês não fazem ideia dessa experiência! E a gente ainda come sentado no rio! Indico muuuito. E indico o passeio dessa dupla show. Não é merchant, é a mais pura sinceridade. Paraíso!! Eu não quero não, eu preciso voltar viu @talitayohana. Quero todo mundo da @casadezoe vivendo esse dia especial viu @arlindojrbezerra. Pronto, falei.

Blog Celso Amâncio