Atriz pede orações contra eleição de Lula e interrompe cenas da Globo

Cássia Kis, 64 anos, tem sido evitada por colegas nos bastidores de “Travessia”, novela, que segundo ela, marcará sua aposentadoria. Pessoas envolvidas na novela contaram que Cássia, há mais de um mês, vem convocando insistentemente – pessoalmente e por meio do grupo de WhatsApp do elenco – que colegas rezem para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não ganhe as eleições.

Ela encaminha vídeos de orações e manda notícias relacionadas à política. Segundo fontes, também encaminha “fake news”.

Além disso, segundo relatos, Cássia criou o costume de xingar funcionários da Globo e demonstra perder a paciência facilmente quando é contrariada, proferindo palavrões. A atriz também começa a bater palmas quando quer que prestem atenção nela, e interrompe as cenas para fazer orações, deixando outros atores esperando.

A atitude dela, segundo relatos, é sempre a mesma: se aproxima de alguém e inicia o assunto sobre religião e política até que o outro concorde com ela. O discurso, repetido muitas vezes, é o mesmo feito no lançamento de “Travessia”, quando, em entrevista para a imprensa, defendeu Jair Bolsonaro (PL) e citou profecia: “Brasil vai derramar sangue”.

Entre as normas de conduta da Globo, além de não participar de campanhas políticas na TV, rádio, e de não poder subir no palanque de candidatos, a emissora proíbe também que funcionários compareçam ao trabalho com roupas que possam ser vinculadas a campanhas eleitorais (camisa, bottons e adesivos) e não permite que carros com adesivos de candidatos sejam estacionados dentro da empresa.

