Audiência Pública: Prefeitura apresentará projeto de implantação da usina solar fotovoltaica no município

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais, realizará Audiência Pública para tratar sobre o projeto de implantação da usina solar fotovoltaica no município.

O evento acontecerá no auditório da Câmara Municipal de Vereadores e será aberto à população e as instituições e órgãos de todas as naturezas representativas dos seguimentos da comunidade local e pessoas jurídicas interessadas.

Data: 11 de Março de 2020

Hora: 10 horas

Local: Câmara Municipal de Vereadores

(Visited 49 times, 49 visits today)

Hélio Willamy: “Saudade” esse é o sentimento de quem ama Guamaré Eleições 2020: Termina hoje prazo para eleitor regularizar o titulo