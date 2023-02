Áudio: Dep. Federal Gonçalves diz que vai procurar Wendel para entender o que está acontecendo após áudios vazados

Blog do BG

Após o vazamento de um áudio com diálogo entre o deputado federal Sargento Gonçalves (PL) e Wendel Lagartixa, o BLOGDOBG conseguiu falar com deputado federal Sargento Gonçalves, disse que teve conhecimento do vazamento do áudio na noite de sábado (11), após ter recebido de algumas pessoas. No áudio vazado, Wendel Lagartixa se mostra preocupado com indefinições em relação ao mandato do deputado federal Sargento Gonçalves (PL) e falta de diálogo.

Gonçalves explica no áudio que ainda não recebeu nenhum repasse da Câmara, que está bancando as despesas do próprio bolso e que nem tudo é necessário ser dito, apenas o necessário. Wendel afirma não estar preocupado com dinheiro, e sim com qual trabalho terá que desempenhar para o deputado federal.

O parlamentar lamentou profundamente o fato da conversa ter vindo a público, uma vez que não teve desentendimento algum com Wendel Lagartixa e que vai procurá-lo para entender o que está acontecendo.

Gonçalves também disse que a amizade que possui com Lagartixa é muito mais importante do que qualquer mandato, e que pretende ter Wendel ao lado pela contribuição que ele pode dar ao exercício do mandato, cedendo o espaço em seu gabinete que Wendel achar conveniente.

O deputado ressaltou também que acha injusto o fato de Wendel ter sido impedido de assumir o mandato de deputado estadual e também por isso tem a intenção de levar Lagartixa para seu gabinete e manter a parceria política.

Ouça o áudio abaixo, postado inicialmente pelo ‘Blog Express RN’, mas que não está mais disponível na referida página: