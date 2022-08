Aulas de cursos técnicos são iniciadas nos polos do CTG e CID em Guamaré

Iniciaram na tarde desta terça-feira (23), no Centro Tecnológico de Guamaré (CTG), as aulas dos cursos de Técnico em Eletrotécnica e Automação das turmas da 1ª etapa do programa Conquiste.

No mesmo dia no horário noturno é a vez dos cursos de Técnico em Eletromecânica e Petróleo & Gás, no Centro de Inclusão Digital (CID) em Baixa do Meio.

Os cursos terão duração de dois anos e as aulas serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira no CTG, em Guamaré, e no CID, em Baixa do Meio.

Nesta primeira fase são ofertadas turmas vespertino (13h às 17h) e Noturno (18h às 22h). A aprovação é por módulo, com a frequência mínima de 75% da carga horária de cada disciplina e nota mínima de 7,0 (pontos).

O programa Conquiste está realizando um investimento de mais de 2 milhões de reais em cursos técnicos e profissionalizantes do SENAI nos próximos dois anos.

É a Prefeitura de Guamaré investindo pesado em qualificação profissional para que você CONQUISTE o seu futuro!