Auxilio Brasil de R$ 400 começa a ser pago nesta segunda-feira, 14

A Caixa começa a pagar nesta segunda-feira (14) o Auxílio Brasil de fevereiro para 18 milhões de pessoas.

Serão beneficiados hoje com a parcela de R$ 400 mensais aqueles com NIS (número de identificação social) final 1. Foram incluídas mais 556 mil pessoas neste mês, com repasse total de R$ 7,3 bilhões.

As transferências serão realizadas até 25 de fevereiro, sempre nos dias úteis. Os pagamentos seguem o calendário habitual do programa, de acordo com o NIS.

As famílias incluídas em fevereiro receberam notificações, mas a mensagem informou um valor parcial, pois a folha estava em processamento.

Os valores totais, incluindo o benefício extraordinário, que elevou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400 até dezembro de 2022, só estarão integralmente disponíveis nos canais de consulta a partir desta segunda-feira.

Calendário do Auxílio Brasil em fevereiro

NIS 1 – Recebe no dia: 14/02

NIS 2 – Recebe no dia: 15/02

NIS 3 – Recebe no dia: 15/02

NIS 4 – Recebe no dia: 17/02

NIS 5 – Recebe no dia: 18/02

NIS 6 – Recebe no dia: 21/02

NIS 7 – Recebe no dia: 22/02

NIS 8 – Recebe no dia: 23/02

NIS 9 – Recebe no dia: 24/02

NIS 0 – Recebe no dia: 25/02

O Ministério da Cidadania destaca que, para que consigam ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único) nos últimos 24 meses.

Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes das de outras bases do governo federal. R7