Auxílio Brasil: Macau é destaque no RN entre dez municípios com acompanhamento em saúde

Com o acompanhamento de perto de 4 mil pessoas beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu de forma antecipada superar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e o município de Macau está entre as dez cidades do Rio Grande do Norte que apresentam melhores percentuais de acompanhamento dos usuários dos SUS, ocupando a 9ª posição.

Apesar do resultado exitoso, que corresponde a 85,84% do número de beneficiários, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os beneficiários do programa federal que ainda não passaram pelo acompanhamento da saúde para procurar a UBS do seu bairro/distrito ou o agente comunitário de saúde.

O acompanhamento na Atenção Primária à Saúde (APS) é um dos requisitos para a permanência das famílias no programa. O público-alvo são crianças menores de 7 anos de idade, e mulheres entre 14 e 44 anos.

“Desde o Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil, o acompanhamento em saúde é exigido pelo governo federal. O procedimento é essencial para a promoção da saúde das famílias em vulnerabilidade socioeconômica, e também para que o benefício não seja cortado”, explicou a Secretária de Saúde, Terezinha Menezes.

O acompanhamento em saúde precisa ser feito duas vezes ao ano, sendo que a primeira vigência é de janeiro a junho, e a segunda, de julho a dezembro. O programa Auxílio Brasil também monitora o desempenho escolar das crianças e adolescentes beneficiados, assim como a atualização cadastral da família na Assistência Social.