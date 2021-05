A Caixa Econômica Federal (CEF) libera nesta quarta-feira (26) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para aproximadamente 2,4 milhões de trabalhadores informais nascidos em setembro. Serão creditados cerca de R$ 500 milhões para esse público inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e no site ou aplicativo da Caixa.

