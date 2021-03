Aviso importante: SEBRAE oferece linha de crédito ao MEI ou informal do setor de Turismo

Se você é MEI ou informal do setor de Turismo, e quer conhecer as linhas de crédito do segmento, esse evento nesta quarta-feira (17), é para você.

Para discutir o assunto e trazer algumas informações pertinentes. Haverá participação especial das Instituições Financeiras Banco do Brasil, AGN, Caixa Econômica, Sicoob e Crediamigo.

Lembrando que a LIVE será transmitida no canal do Youtube Sebrae RN. Fiquem ligados e não deixem de acompanhar. Dia: 17/03 – Horário: 17h

Inscrições: https://material.rn.sebrae.com.br/live-credito-turismo

(Visited 4 times, 4 visits today)