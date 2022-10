Baby Car anuncia o início da X Semana do Bebê em Guamaré

Com o objetivo de chamar a atenção e mobilizar a comunidade para programação da X Semana do Bebê, o baby Car passou visitando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas municipais levando a magia dos contos de fadas, através de panfletagens, animações, interações lúdicas e musicais. O baby Car marca o início das atividades da atual edição do evento.

A ação aconteceu nas localidades de Paulo Bento, Salina da Cruz, Lagoa Seca, Mangue Seco, Lagoa Doce, Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Nova Jerusalém, Raimundo Avelino, Encruzilhada, Santa Paz, Santa Maria III, finalizando a mobilização em Baixa do meio na Praça da Juventude.

A Semana do Bebê é promovida pela Prefeitura Municipal de Guamaré com o envolvimento das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação. As diversas atividades recontam de forma lúdica as páginas que dessa belíssima história que ao longo de 10 anos vem procurado construir um final feliz para a primeira infância guamareense.

Ao longo da semana serão abordados temas como mortalidade infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência, formação de vínculo e estimulação do bebê, por meio da organização de oficinas, atividades lúdicas e culturais. A ações são especialmente para a família, cuidadores, profissionais da área e toda a comunidade. A Semana do Bebê é também uma ação fundamental para que o município conquiste o Selo UNICEF, com o foco de fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à primeira infância. Asscom/PMG

Confira a programação completa: https://guamare.rn.gov.br/semanadobebe