Bacia de Resíduo do Conjunto Vila Maria: Onde existe uma vontade, existe um caminho!

Governar sem a sombra da morosidade com os servidores certos no lugar certo, que assuma a responsabilidade e que vista camisa do governo.

Governar com o povo e para o povo, com ações e realizações mais efetivas devem ser um marco para qualquer gestor público.

O povo não pode mais esperar tanto… Tanto! Para que as ações com realizações sejam feitas. O tempo é rei!

As famílias do conjunto Vila Maria começaram a semana acreditando que é possível fazer em tempo, quando existe vontade de um gestor, sempre há um caminho para resolver.

O exemplo vem da imagem acima que mostra já dois dos três tanques da bacia de residi-os sendo desocupada e limpa. As famílias festeja nas redes sociais uma reivindicação que pendurava décadas.

Segundo informação da secretaria de obras e serviços urbanos, o terceiro tanque está se esvaziando para posterior desocupação e limpeza, e logo após demolição geral.

A esperança que é nos próximos dias o trabalho seja concluído, e que no lugar da antiga bacia seja construída uma área de laser para as famílias que residem no conjunto.