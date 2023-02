Baile de Máscaras dos Idosos anima a abertura da programação do Carnaval 2023

O Baile de Máscaras é uma festa tradicional voltada aos idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social de Guamaré e integra a programação oficial do Carnaval 2023.

O evento aconteceu na noite da última quinta-feira (16), no Centro de Convenções de Guamaré e contou com muito frevo e marchinhas conduzidas pela Banda Filarmônica Municipal. Os idosos fantasiados resgatam a tradição dos antigos carnavais em uma noite de muito brilho e alegria. A vice-prefeita, Eliane Guedes, secretário municipais e vereadores prestigiaram o evento.

Durante a festa aconteceu o concurso para a escolha do Rei e Rainha do carnaval 2023 da SEMAS. Além da escolha da princesa e melhor dançarino (a) de frevo. “Muita diversão, socialização da pessoa idosa e saudosismo dos velhos carnavais. Essa é uma festa preparada com muito carinho pela gestão, pois o idosos do nosso município merecem o melhor”, declara a secretária de Assistência Social, Marisa Rodrigues.

A Prefeitura Municipal de Guamaré preparou uma ampla programação para o Carnaval 2023, com o mela-mela, trio elétrico, praça de alimentação e atrações musicais. Nesta sexta-feira (17), acontece a final do Campeonato de Blocos e Arrastão dos Campões.

Asscom/PMG