Baixa do Meio celebra as festividades de seu padroeiro São Sebastião

Janeiro é mês das festas em homenagem ao Padroeiro da comunidade de Baixa do Meio, o glorioso São Sebastião. Para os devotos da comunidade, um dia só não é suficiente para agradar ao Santo. Os festejos começaram desde o dia 10 de janeiro e se estenderão até amanhã dia 20.

Desde o primeiro dia que a comunidade de Baixa do Meio está em festa com novenário, missas, batizados, apresentações culturais, além de barraquinhas, dentre outros. O padre Gilvan Bezerra, paroquio da cidade foi o concebrante da noite.

A comunidade está vivenciando durante todo o período, as novenas e missas juntamente com padrinhos e convidados. Autoridades prestigiaram a festa como o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, o líder politico Hélio Willamy, vereadores, secretários, assessores, dentre outras lideranças politicas do município.

O Padre Anderson Monteiro, da cidade de Juiz de Fora/MG, trouxe em sua homilia reflexões sobre o perdão, e o cristão se doar mais ao criador o senhor Deus Altíssimo. O evento também recebeu outras comunidades vizinhas. A festa de São Sebastião, contou com o total apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré.

