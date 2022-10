Baixa do Meio foi às ruas em apoio à reeleição de Bolsonaro confirmando a liderança de Eudes de Mundinho

Liderado pelo o presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda, mas conhecido por Eudes de Mudinho, acompanhado dos vereadores Carlos Câmara, Tiago de Berg, Manu de Nascimento e Edinor Albuquerque, que apoiam em Guamaré à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, a comunidade de Baixa do Meio parou na noite desta sexta-feira (28), numa grande mobilização politica nas ruas do distrito para dizer sim ao capitão do povo.

Puxado por paredão de som a passeata percorreu varias ruas da comunidade mostrando a força do povo. A população quer o presidente de novo a frente da presidência pela vontade do povo, e isto ficou explicito nos rostos dos eleitores, militantes e simpatizantes que apoiam o capitão, não só visto em Baixa do Meio, mas no pais inteiro.

Veja algumas imagens da mobilização clicando em cima das fotos para ampliá-las: