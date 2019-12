Baixa do Meio é palco do 1º Festival Natalino de Atletismo

A comunidade de Baixa do Meio é palco do 1º Festival Natalino de Atletismo. O evento aconteceu em frente ao estádio o Pajezão, e contou com a presença de 120 crianças com cerca de 4 a 13 anos de idade. O festival de Atletismo teve a participação de sete escolas publica e privada do município, além do grupo de escoteiros.

A comunidade se fez presente para prestigiar de perto os futuros talentos de atletismo do município, e alegria das crianças em uma manhã bastante divertida e esportiva. Este evento foi realizado pelo professor Francijânio com o apoio de alguns estudantes e voluntários.

De acordo com o realizador do evento, professor Francivânio, “o evento foi um sucesso. Fiquei muito poder proporcionar as crianças do nosso município uma vivência esportiva diferente e ao mesmo tempo trazer alegria e diversão. Quero agradecer aos patrocinadores e todos os voluntários, pois sem eles não teria sido possível, aos pais e toda comunidade presente, é sempre muito gratificante ver um sorriso no rosto de uma criança”. Concluiu.

