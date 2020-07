Baixa do Meio: Prefeitura de Guamaré mantém serviços para garantir a cidade limpa e organizada

Fazer com que a cidade mantenha-se com o aspecto de sempre limpa, é uma das prioridades da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O coordenador da limpeza, Irmão Nildo, tem feito um trabalho nesta área de gerar orgulho para os moradores da comunidade de Baixa do Meio e assentamentos.

Com planejamento e trabalho, a equipe vem realizando regularmente diversas ações para recolher entulhos, resíduos, e limpeza geral em todos os setores da área pública. São servidores que não espera acontecer, eles fazem acontecer, e recebe como recompensa o respalde da população pelo zelo, compromisso e dedicação.

São serviços de varrição de ruas, pintura de meio- fio com aplicação a base de cal, roçagem, varrição, serviços de capina, retirada de entulhos, coleta de lixo, dentre outros, deixando as ruas, avenidas da comunidade e assentamentos com outra aparência.

De acordo com Irmão Nildo, “essas ações de urbanismos são muito importantes no processo de manutenção de uma cidade limpa e organizada. Moro e resido aqui na comunidade de Baixa do Meio, acordo cedo e durmo tarde porque amo o que faço, e com trabalho temos feito diariamente com a equipe da limpeza, o distrito ganhar outro aspecto tornando um lugar mais limpo, saudável, bonito e com melhor qualidade de vida”. Comentou.

Manter a cidade limpa e linda só é possível com a colaboração de todos. O objetivo da administração municipal é deixar a cidade mais limpa, organizada, saudável e evitar que a população seja vítima de doenças endêmicas (dengue, leishmaniose, hanseníase, chagas) etc.

Faça sua parte, a prefeitura está trabalhando para nossa cidade continuar linda. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, disponibiliza para a população numero de telefone para o cidadão: (84) 99982.6613 – Ligue e faça sua reivindicação, reclamação ou elogio.

Nota do Blog

Como fazer uma pergunta não é pecado e não ofende os responsáveis, gostaria de fazer uma. “Porque a limpeza da sede em Guamaré e comunidades circunvizinhas, não segue o mesmo padrão de limpeza e organização de Baixa do Meio se a cidade é a mesma?”.

Ta na hora de rever isto, no conjunto Vila Maria, conjunto Paulo Bento e Salina da Cruz, por exemplo, as revindicações são muitas nas redes sociais e grupos de whats app.

