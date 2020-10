Baixa do Meio tem missa em ação de graças nos 85 anos de fundação

Em meio à pandemia da Covid-19 e ao conturbado cenário político e eleitoral que vive o município de Guamaré com os últimos acontecimentos, os moradores do distrito de Baixa do Meio se reuniram em celebração religiosa para comemorar os 85 anos de fundação do distrito, na noite desta segunda-feira, 26.

Celebrada pelo Padre Gilvan Bezerra, a missa em ação de graças foi campal, na Praça da Juventude e reuniu secretários da gestão municipal, além do prefeito Adriano Diógenes e a primeira-dama, Manuela Jácome. Vereadores, lideranças da comunidade e o ex-prefeito Mozaniel Melo também prestigiaram o evento.

Após a missa, aconteceu um ato cívico de hasteamento de bandeira, acompanhado da Banda de Música de Guamaré. Os vereadores Gustavo Santiago, Edinor Melo e Miranda Júnior, também marcaram presença nas festividades.

Na sua fala, o prefeito Adriano Diógenes lembrou a importância da comunidade de Baixa do Meio, seja com a sua capacidade produtiva, a sua religiosidade e com a presença marcante nas decisões políticas e administrativas do município de Guamaré.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

