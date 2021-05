Baixa do Meio: Zinha faz aniversário e ganha visita de Hélio e Eudes

Hoje é dia de festa para José Airton, mas conhecido por Zinha. Ele comemora essa data impar com seus familiares e amigos no jogo de futebol, entre a seleção máster de Guamaré e da comunidade de Baixa do Meio, no estádio o Pajezão.

O Brisa do Mar venceu a partida por 4×2, mas quem ganhou o presente foi o aniversariante do dia pós jogo com a visita dos irmãos Hélio Eudes, e de vários amigos que foram se multiplicando no local com os coros de parabéns.

Zinha trabalha na MB empresa da limpeza pública que presta serviço a prefeitura. Ele é muito querido pelos colegas de trabalho e amigos, em virtude de sua disposição, dedicação e alegria, é um exemplo de funcionário.

O encontro pós jogo aconteceu no restaurante Sabor da Terra em Baixa do Meio, momento que ele aproveitou para agradecer aos amigos Hélio e Eudes pela sua amizade.

Aqui pra gente… Apesar de ter sido um aniversário entre amigos o povo de Baixa do Meio respira dia e noite política.

