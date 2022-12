Banco do Brasil abre concurso público com 26 vagas imediatas e 6 para cadastro de reserva no RN

O Banco do Brasil abriu concurso público na quinta-feira (22) com oportunidades para todo o país e no Rio Grande do Norte estão previstas 26 vagas imediatas e 6 para formação de cadastro de reserva.

As vagas são para escriturários, na função de agente comercial, com salário de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio.

As inscrições começaram nesta sexta-feira (23) e vão até o dia 24 de fevereiro. Para se inscrever, é preciso acessar o site da Cesgranrio – a taxa de inscrição é de R$ 50. Fonte: G1/RN

Veja o edital no Diário Oficial da União

Veja os editais no site da Cesgranrio