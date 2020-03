Banco do Brasil agência Guamaré orientam clientes para controle da pandemia do coronavírus

A agência bancária do Banco do Brasil em Guamaré tem adotado novos procedimentos para coibir a concentração de clientes em ambiente fechado e, assim, limitam o acesso aos serviços em atendimento presencial ou nos terminais de autoatendimento, com normas de prevenção para este período de 15 dias de combate ao coronavírus.

ATENDIMENTO DIGITAL

Outra medida de prevenção ao contágio e disseminação do coronavírus é que os correntistas utilizem os canais digitais de atendimento das agências bancárias.

A maioria das instituições adotam serviços de internet banking e call center. Para utilizar, basta fazer cadastro de senha e login diretamente nos sites, sendo possivelmente, necessária a confirmação no terminal de autoatendimento nos bancos.

Pagar contas, visualizar extratos, transferir dinheiro e outros serviços são facilitados pelos bancos.

É interessante e prático. Sendo um canal confiável, com senhas e dados criptografados, todo cliente que tem acesso a estes recursos pelo computador, smartphone, devem priorizar.

Os bancos estão limitando acesso de clientes e tentando evitar aglomerações então utilizar aplicativos ou os canais pelo site do banco.

(Visited 102 times, 115 visits today)

Força-Tarefa de combate ao crime organizado prende bando que agia no interior do RN Reflexão do Dia: Terça, dia 24 de Março de 2020