Bandido toma de assalto malote da casa lotérica no centro da cidade em Macau

Aconteceu nesta segunda feira, 18 de janeiro de 2021, por volta das 10hs, um assalto na esquina do porto de Ama, na Rua Martins Ferreira, na cidade de Macau, interior do Rio Grande do Norte.

Segundo informações, o bandido abordou a vítima que seguia para agência bancaria da caixa econômica federal, que ao passar foi abordada e teve o malote da casa lotérica tomado de assalto bem no centro da cidade.

A polícia foi acionada e segue em diligências no intuito de localizar e prender o ou os meliantes.

Estamos aguardando as imagens do sistema de segurança das proximidades que possam ter registrado a ação criminosa.

Existe um suspeito que possivelmente tenha sido reconhecido no momento do assalto. Temos a foto e o nome, VAMOS AGUARDAR, caso se confirme, publicamos tudo aqui com exclusividade. Blog Focoelho

