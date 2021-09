Bandidos fortemente armados invadem posto de combustíveis e explodem cofre na cidade de Angicos

Bandidos fortemente armados invadiram um posto de combustíveis na cidade de Angicos, na BR-304, no KM 184, na madrugada desta quinta-feira (9), por volta das 3h40, e explodiram o cofre do local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, informações iniciais dão conta do uso de uma Toyota/Hilux por parte dos criminosos. Com a força da explosão parte da estrutura do posto ficou destruída.

A polícia não informou se o dinheiro foi roubado. Ninguém foi preso. O portal G1-RN, que noticiou a ocorrência, destaca que esse é o segundo posto da mesma rede atacado nesta semana.

Na segunda-feira (6), criminosos explodiram o cofre e roubaram o dinheiro de um posto de combustíveis em Tangará.