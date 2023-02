Bandidos rendem CAC e roubam fuzil e pistola no Oeste Potiguar

Uma dupla de criminosos rendeu e roubou duas armas de fogo de um homem que tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (7), na cidade de Tibau, região Oeste Potiguar.

A ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança. A vítima foi conduzida pelos bandidos com as mãos na cabeça até sua residência. Dentro do imóvel, o homem foi obrigado a pegar um fuzil e uma pistola que tinha para entregar aos criminosos.

A dupla de bandidos fugiu após cometer o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Tibau, que vai investigar o caso.

Tribuna do Norte