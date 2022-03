Baraúna: Adolescente é chamado pelo nome e depois de identificado é morto com um tiro na cabeça

A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira, 22 de março, na Rua Professor Amaury Ribeiro, a conhecida rua da vara na cidade de Baraúna, no oeste do Rio Grande do Norte.

Segundo informações, um homem em um carro chegou na casa dizendo ser oficial de justiça. Ele pediu o documento e quando identificou que era o adolescente de apenas 17 anos de idade, efetuou disparo de arma de fogo na cabeça do mesmo, que morreu no local.

A policia recebeu informações, que o menor era considerado trabalhoso, mas ainda não ha informação oficial sobre a motivação para o crime.

O trabalho de pericia criminal foi acompanhado pelo Delegado Luiz Fernando, que responde pela delegacia local e deverá comandar as investigações. Fonte: O câmara