Barcos pesqueiros de médio porte gera reclamações na praia aratuá em Guamaré

Barcos pesqueiros do estado do Ceará que atracaram no trapiche da orla na praia aratuá em Guamaré já há alguns dias, tem sido alvo de reclamações de comerciantes, pescadores de barco de pequeno porte, e visitantes que frequenta a praia diariamente.

Odor insuportável

Um dos problemas é ter que suportar com um odor insuportável que vem sendo exalado pelos os barcos, fato que vem desagradando donos de bares, restaurantes hotéis, e aqueles que costumam frequentar e passear na orla com as crianças.

Os barcos estão despescando no próprio trapiche, onde todos os dias embarcam e desembarcam pessoas.

A orla aratuá sempre foi e será um dos cartões postais da cidade, mas perde o brilho com este tipo de atitude feita aos olhos das autoridades do município. Até o calçadão da orla está sendo ocupado por caixas e materiais de pesca das embarcações.

A orla mais parece um estaleiro de barcos de médio porte. É óleo, resto de iscas para peixe, água de peixe, sendo jogadas no rio aratuá.

Além de colocar a estrutura de madeira trapiche em risco com atracação dos barcos de médio porte. O trapiche não foi projetado para atracação de barcos pesados, uma tragédia ainda pode ser evitada.

Como fazer uma pergunta não ofende… Estes pescadores do estado do Ceará, ocupante destes barcos, já fizeram o teste da Covid após atracarem seus barcos no município?

Os órgãos responsáveis o que tem a dizer? Afinal, o munícipio tem uma secretaria de pesca, uma defesa civil e a covisa. Custa nada cumprir com seu papel. O povo tá reclamando e com razão.

