Barragem Armando Ribeiro Gonçalves permanece com mais de 51% da sua capacidade

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado segunda-feira (06), indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.215.250.684 m³, percentualmente, 51,21% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³.

No mesmo período de fevereiro de 2022, o manancial estava com 1.097.878.926 m³, correspondentes a 46,26% da sua capacidade total. O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.