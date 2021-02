Barreiras sanitárias e educativas começam a funcionar em Guamaré e Baixa do Meio

Para reforçar o uso de máscara, a desinfecção das mãos com sabão ou álcool, o distanciamento social e a necessidade de se evitar aglomeração, a Prefeitura de Guamaré iniciou nesta quinta-feira, 25, as barreiras sanitárias e educativas, com medida de enfrentamento à Covid-19.

A ação preventiva com aferimento de temperatura está acontecendo simultaneamente no distrito de Baixa do Meio e na sede do município. A ação do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 conta com o apoio dos agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e Covisa.

As Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Segurança Pública e Assistência Social estão integradas na operação, que tem o reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

O prefeito Eudes Miranda, comentou que devido o agravamento da pandemia no RN, se exige a atuação efetiva das prefeituras e a colaboração da sociedade, em relação às medidas restritivas, observando a necessidade do isolamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos.

