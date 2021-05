Barroso dá 5 dias para Governo do RN se manifestar em ação de Bolsonaro contra Decreto sobre Covid-19

“O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso será o relator da ação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para suspender restrições impostas por governadores de três estados — Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná — para conter o avanço da covid-19. Horas após ser sorteado para relatar o caso, Barroso intimou autoridades dos três estados”

Horas após ser sorteado para relatar o caso, Barroso intimou autoridades dos três estados, no prazo de cinco dias, e a PGR (Procuradoria-Geral da República), no prazo de três dias, para se manifestarem.

No processo, a AGU (Advocacia-Geral da União), que representa o presidente, alega que as medidas adotadas por Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná estão “em descompasso com a Constituição”. UOL

