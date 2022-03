Beatriz Santos representará Guamaré no concurso Miss CNB 2022

Guamaré será representado no concurso Miss CNB pela jovem Beatriz Santos.

O concurso será realizado no próximo dia 20 a 23 de março em Natal, no La Mouette Recepções, e contará com representantes de vários municípios de todo o estado.

Guamaré está na torcida por sua representante, para que ela possa com sua simplicidade e beleza, representar o munícipio neste novo desafio, e trazer a faixa de vencedora para nossa cidade.

A modelo está em busca de patrocínio para poder participar do concurso. Aqueles que queiram ajudar a modelo favor entrar em contato através do whatsapp: (84) – 987293865.