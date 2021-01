Berg da Farmácia sai do partido Solidariedade e assume presidência do PTB em Guamaré

O empresário Wildemberg Willian de Macedo, mas conhecido por Berg da farmácia, é o novo presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Guamaré.

Ele informou ao portal que tem a confiança e total liberdade concedida pelo presidente estadual da legenda, o suplente de deputado, Getúlio Batista. Para qualquer decisão sobre a postura do partido nas próximas eleições.

Bem articulado, Berg assume a presidência do PTB com um grupo de pessoas filhos da cidade, com a perspectiva de criar oportunidade de discussão de novas politicas públicas, onde a sociedade é convidada a participar deste processo.

