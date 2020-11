Começa as articulações para eleger o novo presidente da câmara de Guamaré

Passadas as eleições de 15 de Novembro realizadas no ultimo domingo, mas acreditem se quiser…

Já começaram as movimentações em torno da eleição para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Guamaré (biênio 2021/2022).

O blog está 24 horas com o ouvido no chão para divulgar cada passo das articulações e os pretensos a cadeira da presidência.

Quem saiu “vivo” no pleito eleitoral certamente terá maior influência nessa disputa para ser eleito presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário.

São os casos dos vereadores, Eudes Miranda (MDB), Edinor Albuquerque (MDB), Gustavo Santiago (SD), Eliane Guedes (MDB), Carlos Câmara (MDB), e Diego Miranda (MDB), que irá segurar o bastão da sua mãe, atual vereadora Lisete Negreiros.

Os demais eleitos são novatos, Tiago de Berg, Daniel do Sub, Leandro Felix, Manú de Nascimento, e Dedezinho.

Estes vereadores tem grande importância na decisão da escolha para soma dos votos, só não sabemos ainda se eles já conhecem os caminhos das pedras. Um passo errado e o parlamentar poderá ser vereador de um mandato só como outros foram.

O mandato do novo presidente da Câmara tem um grande peso no poder de decisão.

Como o mandatário do Legislativo controla as pautas, certamente poderá “ajudar” ou “amarrar” o prefeito eleito, mas quem decidirá quem será o novo chefe do legislativo serão a maioria de votos dos 11 vereadores eleitos.

O Blog apurou que já está havendo diálogos nos bastidores entre alguns vereadores da oposição e situação para formação de uma chapa de “consenso” no Legislativo, no sentido de eleger uma Mesa Diretora que não tenha compromisso com o Executivo, nem com a oposição tonando o poder legislativo independente.

A eleição será no dia 1° de janeiro de 2021, mesma data em que o prefeito e vereadores serão empossados. Logo após a posse, os vereadores já poderão realizar a eleição para a mesa diretora e empossar o chefe da Casa, no mesmo dia.

Na lista, já tem dois dos eleitos que confessaram ao portal que serão candidatos a presidência, e que não abrem mão nem para um trem carregado de pólvora com um bêbado fumando em cima.

Que rufem os tambores, e que soem os clarins… A eleição para escolha da nova mesa diretora para os próximos dois anos tá batendo a porta e promete muitas emoções.