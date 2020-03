Bispos do RN recomendam suspensão de procissões e que idosos assistam missas de casa para evitar coronavírus

Suspender procissões e outros eventos, evitar contato físico e mesmo o “abraço da paz” e aumentar as orações, e, aos idosos, assistir missas pela televisão ou outros meios de comunicação.

Em uma nota assinada pelos três bispos do Rio Grande do Norte, a Igreja Católica Romana recomendou várias medidas aos fiéis e párocos para prevenir contágio do novo coronavírus, o Covid-19.

Os líderes maiores da igreja no estado se reuniram nesta segunda-feira (16) em Natal, para avaliar as medidas e consideraram que o momento não é de alarde, mas de cuidados especiais, “Em sintonia com as orientações das autoridades sanitárias do Estado e como medida de precaução”.

“Vamos intensificar a promoção de momentos de oração e preces a Deus, de modo particular, em família e individualmente, para que nos livre deste e de muitos males que atentam contra a vida na sociedade”, dizem na nota o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, o bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, e Dom Mariano Manzana, bispo de Mossoró.

Nas igrejas com grande afluência de fiéis aumente-se, quando possível, o número de celebrações para evitar aglomerações, orientando respeitar certa distância entre fiéis;

Durante as celebrações, evite-se o contato físico, sobretudo no Pai Nosso e no abraço da paz. A comunhão deve ser recebida na mão;

Não realizar procissões, encontros, assembleias, seminários e outros eventos, remarcando as atividades já previstas;

Na Celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-Feira Santa, a adoração da cruz seja feita sem o beijo Oferecer álcool gel na entrada da igreja;

Os idosos e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco para desenvolver formas graves da doença, podem acompanhar as celebrações da liturgia em suas casas, através dos meios de comunicação, até que seja superada a pandemia;

As igrejas devem estar abertas, limpas e bem ventiladas, para as celebrações e atividades religiosas;

Em relação ao Sacramento da Penitência, faz-se necessário ter os devidos cuidados com a proximidade do confessor e do penitente e, na medida do possível, em lugares abertos.

